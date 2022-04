"Está em choque": mãe diz que jovem a quem Ronaldo tirou o telemóvel não quer voltar a um jogo

No final do Everton-Manchester United, quando se dirigia para os balneários, Ronaldo atirou o telemóvel de um jovem adepto ao chão. A mãe do rapaz diz que o filho ficou em choque e não quer voltar a um jogo de futebol. CR7 já pedi desculpa e convidou Jake Harding a ir a Old Trafford.

Jake Harding foi o jovem que viu Cristiano Ronaldo arrancar-lhe o telemóvel das mãos no final do Everton-Manchester United, que os toffees venceram por 1-0. Entretanto, o avançado português pediu desculpa pela atitude e convidou o jovem a ir a Old Trafford assistir a um jogo dos red devils. Mas, pelo que disse a mãe do rapaz, de 14 anos, tal não deverá acontecer.

Sarah Kelly prestou declarações ao jornal britânico Liverpool Echo e explicou a situação, dizendo que o filho, que é autista, está em choque.

"Os jogadores do Manchester United estavam a sair. Nós estávamos em Park End, mesmo no túnel por onde eles passavam, e o meu filho estava a filmá-los. A dada altura ele baixou o telemóvel, porque o Ronaldo puxou a meia para baixo e tinha a perna a sangrar. Baixou o telemóvel para ver o que era, nem falou. O Ronaldo passou e, com muito, muito mau humor, atirou o telemóvel da mão do meu filho e continuou a andar. Dá para ver o hematoma no local onde ele fez contacto. Não consigo acreditar sequer que estou a falar sobre isto", desabafou.

A mãe de Jake Harding revelou que CR7 é um ídolo do filho, mas que depois da "agressão" não vai levá-lo a outro jogo.

"Eu estava a chorar. Ainda estou abalada. O Jacob estava em choque total. Ele é autista e também tem dispraxia, por isso, não digeriu bem o que estava a acontecer até voltar a casa. Ele está muito incomodado e desmotivou-o por completo de voltar a ver um jogo. Este foi o primeiro a que ele foi e aconteceu isto... Tínhamos tido um dia brilhante, até àqueles segundos finais, quando eles saíram do campo. Aquilo arruinou completamente o dia", apontou.