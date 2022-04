Ronaldo pede desculpa a adepto a quem partiu o telemóvel

Em causa uma reação do português, que após a derrota do Manchester United frente ao Everton atirou um telemóvel de um adepto à porta do túnel para o chão.

Ronaldo escolheu as redes sociais para "pedir desculpa" ao adepto a quem partiu o telemóvel no final do Everton-Manchester United. O avançado português convidou aina o adepto assistir a um jogo no estádio dos red devils.

"Nunca é fácil lidar com emoções em momentos tão difíceis como os que estamos a passar. Ainda assim, temos sempre de ser respeitosos, pacientes e dar o exemplo para os mais jovens que amam o jogo bonito. Quero pedir desculpa pela minha reação e, se possível, gostaria de convidar o adepto para ver um jogo em Old Trafford como sinal de fair-play e desportivismo", escreveu o capitão da Seleção Nacional, no Instagram.

