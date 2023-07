Vitinha, avançado do Marselha

ENTREVISTA, PARTE III - Vitinha rebobina jogos inesquecíveis em Braga, olha para as raízes e escolhe os heróis, não deixando de expor a alma guerreira em campo, imagem de marca à qual promete ser sempre fiel.

Tão cedo fora de Portugal, já tem em mente um regresso?

-No futebol, tudo pode estar bem e depois mal no dia seguinte. Sei que um dia gostava de voltar a Portugal e ao Braga. Mas não consigo antecipar cenários, espero que tudo corra bem, que vá crescendo e vencendo, alcançando outros patamares. Voltar a Portugal vai depender do crescimento e das oportunidades.

Quais são as memórias mais fortes de jogos em Braga?

-Recordo o meu jogo de estreia pela primeira equipa, que foi a concretização de um sonho de criança. O momento que mais me marcou foi o jogo contra o Vitória para a Taça de Portugal. Estávamos a perder por 0-2 e conseguimos dar a volta. Foi espetacular, para memória futura, marquei e foi um dos últimos jogos.

E a relação com a sua terra, continua ser um orgulhoso filho de Cabeceiras de Basto?

-Não vou as vezes que queria, mas tenho lá pais e amigos. Será sempre uma coisa que vai mexer comigo, nunca será diferente, olharei para o sítio onde cresci, onde dei os primeiros passos. Esteja onde estiver, nunca esquecerei as minhas origens.

E é algo que marca o seu perfil batalhador?

-Como disse o míster Carvalhal, não posso perder essa essência, essa forma de estar. Se a perco, torno-me banal. Quero ser um jogador diferente, como sou. Vou trabalhar para que gostem de mim, não existem tantos jogadores com este estilo. Orgulho-me disso!

E quais os jogadores que mais admira?

-Claramente, o Ronaldo, como todos os miúdos. É o melhor do mundo, o melhor da história, mesmo sentindo o orgulho de ter defrontado o Messi esta época. Mas o meu modelo é o Rui Fonte. Marcou-me muito, porque quis saber da minha carreira quando ainda não tinha chegada à equipa A, porque me seguia e gostava de mim. Preocupou-se com o que eu podia dar e agarrei todos os seus conselhos, que continuaram quando foi meu colega.

Ainda sonha estar com CR7 na Seleção?

-Isso seria perfeito! Era um sonho partilhar o relvado com ele. Vou trabalhar para que seja possível.