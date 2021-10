Alex Ferguson e a utilização de Ronaldo: "Deves sempre começar com os melhores..."

Solskjaer foi criticado por Ferguson por deixar Ronaldo como suplente no último sábado.

A decisão de Ole Gunnar Solskjaer de deixar Cristiano Ronaldo como suplente no empate (1-1) com o Everton, no último sábado, continua a ser alvo de críticas. E, desta vez, não é qualquer crítica. O próprio mentor do treinador do Manchester United, Sir Alex Ferguson, reprovou a atitude do norueguês.

Num vídeo no Twitter, Ferguson é conversa sobre o facto com o ex-campeão de MMA e adepto do United, Khabib Nurmagomedov. "Quando viram que Ronaldo não estava a jogar..." diz Ferguson. Ele é então interrompido pelo russo, que ressalta: "Ele entrou na segunda parte". Ferguson continua por dizer: "Eu sei, mas deves sempre começar com os teus melhores jogadores".

Solskjaer, jogador sob o comando de Ferguson de 1996 a 2007, é o treinador do United desde dezembro de 2018, mas atualmente vem sendo alvo de duras críticas pelo desempenho da equipa.