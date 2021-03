Braçadeira que Ronaldo atirou ao relvado em leilão para ajudar criança com doença rara

O dinheiro servirá para apoiar Gavril Durdevic, um menino de seis meses que sofre de atrofia muscular espinhal

A atitude de Cristiano Ronaldo no final do jogo entre a Sérvia e Portugal (2-2), quando atirou a braçadeira de capitão para o relvado na sequência do golo não validado aos 90+3', fez correr muita tinta e dividiu opiniões. No entanto, no final das contas, o gesto do astro pode acabar por ajudar uma criança necessitada.

De acordo com o jornal sérvio "Telegraf", um funcionário do estádio apanhou a braçadeira e, agora, a mesma está a ser leiloada por uma instituição de caridade sérvia. Todo o dinheiro amealhado no leilão servirá ajudar uma criança com uma doença rara.

Gavril Durdevic é um menino de seis meses que sofre de atrofia muscular espinhal e que necessita de dois milhões e meio de euros para o tratamento.

A família da criança não tem possibilidade de angariar esse valor e, por isso mesmo, lançou uma campanha a pedir apoio. A revolta de Ronaldo no final do encontro de Belgrado poderá acabar por ajudar... e muito.