CAN'2021: selecionador da Serra Leoa ameaçado de morte

Serra Leoa está inserida no Grupo E com Argélia, Costa do Marfim e Guiné-Equatorial

John Keister, selecionador da Serra Leoa, revelou ter sido ameaçado de morte antes de revelar os convocados para a CAN.

"Não acho que deva chegar a um ponto em que a minha vida esteja ameaçada porque as pessoas acham que os jogadores deveriam estar na equipa ", desabafou Keister, à BBC Sport.

