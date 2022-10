Caldas-Benfica poderá não ser disputado no Campo da Mata

PSP entende que o Campo da Mata e respetivos acessos não oferecem condições de segurança. Clube não desiste. Após ter investido num novo relvado, tendo em vista a receção ao Benfica, na Taça de Portugal, o Caldas depara-se com o risco de ter que jogar noutro estádio. O veredicto será hoje conhecido.

A festa da Taça de Portugal não está, para já, garantida no Campo da Mata, palco no próximo sábado do Caldas-Benfica. Numa primeira vistoria ao recinto do clube das Caldas da Rainha, a Polícia de Segurança Pública (PSP) levantou questões de segurança e o jogo poderá mesmo transferir-se para outro estádio se não forem retificados alguns problemas.

As forças de segurança identificaram várias pedras no caminho que leva à instalação desportiva, consideram insuficiente a iluminação dessa artéria (o jogo está marcado para as 20h45) e, já no interior do Campo da Mata, exigem que sejam criadas zonas especiais para os adeptos do Benfica.

A primeira sentença da PSP de que não estarão reunidas as condições necessárias para a realização de um jogo de risco elevado caiu como uma bomba entre os responsáveis do Caldas, isto depois de o clube ter investido uma verba considerável na renovação do relvado, a contar precisamente com a visita do clube da Luz.

Ninguém deseja que o jogo seja transferido para outros estádios (os de Leiria e de Rio Maior são possibilidades) e, nesse sentido, a Direção presidida por Jorge Reis trabalhou afincadamente no sentido de corrigir as deficiências apontadas, contando nesse contrarrelógio com a colaboração da Câmara Municipal das Caldas, que, entretanto, tratou de limpar o caminho referido na direção do Campo da Mata.

"Só amanhã [hoje] saberemos se o jogo poderá realizar-se no nosso estádio", declarou a O JOGO o líder do clube das Caldas da Rainha, abstendo-se de tecer mais comentários sobre o assunto.

A disputar a Liga 3 nesta temporada, o Caldas já jogou na condição de visitado em três ocasiões, frente ao Oliveira do Hospital, Moncarapachense e Covilhã, não se registando problemas. A visita do Benfica inspira, porém, pela multidão de adeptos que move, maiores cuidados.

Vencedor da Taça jogou lá em 2018

As garantias de segurança agora exigidas pela PSP ao Caldas não foram levantas em abril de 2018, quando a equipa recebeu o Aves, então no principal escalão profissional, na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal. Os avenses venceriam a competição, batendo na final o Sporting, mas chegaram a passar por um mau bocado nas Caldas da Rainha, tendo batido os locais por 1-2 já no prolongamento. Na primeira mão, o Caldas seria batido na Vila das Aves somente por 1-0, não se registando depois problemas no reencontro com os avenses, apoiados então por cerca de um milhar de adeptos. Uma "invasão" facilmente controlada pelas forças de segurança.