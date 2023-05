Pedro Proença é o único candidato às eleições da Liga de clubes

Na quinta-feira, Pedro Proença anunciou a candidatura à reeleição como presidente do organismo, afirmando contar com o apoio unânime das sociedades desportivas que competem nos escalões profissionais e indicando tratar-se do último mandato a que concorre

A lista encabeçada por Pedro Proença, que se candidata a um terceiro mandato na presidência da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), será a única a sufrágio às eleições para o quadriénio 2023-2027, anunciou esta sexta-feira o organismo.

Terminado o prazo para a entrega de candidaturas ao ato eleitoral para os órgãos sociais, que decorrerá a 1 de junho, na sede da LPFP, no Porto, foi apresentada uma lista, cuja regularidade foi comprovada pelo presidente da Mesa da Assembleia Geral, Mário Costa, e que recebeu a designação de Lista A.

Na quinta-feira, Pedro Proença tinha anunciado a candidatura à reeleição como presidente do organismo, afirmando contar com o apoio unânime das sociedades desportivas que competem nos escalões profissionais (I Liga e II Liga) e indicando tratar-se do último mandato a que concorre.

"Este será o meu último mandato na presidência da Liga. Neste quadriénio, um dos nossos principais objetivos será o de reformular os estatutos e neles incluir o tema da limitação de mandatos. Porque nenhum poder, por mais escrutinado, bem-sucedido ou elogiado que seja, se deve eternizar", assinalou o antigo árbitro.

Proença, de 52 anos, foi eleito pela primeira vez presidente da LPFP em agosto de 2015, num ato eleitoral em que superou a concorrência de Luís Duque.