Mário Figueiredo visa escolha de Cláudia Santos: "Sabem da inimizade grave que nutre em relação Pinto da Costa"

O antigo presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional voltou a criticar a escolha da sucessora de José Manuel Meirim na liderança do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol

O antigo presidente da Liga, Mário Figueiredo, voltou a criticar a escolha de Cláudia Santos para suceder a José Manuel Meirim na liderança do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Numa nova (e longa) publicação no Facebook, o ex-dirigente considera que que a eleita por Fernando Gomes para aquele cargo não terá "imparcialidade para julgar o FC Porto", insistindo na "inimizade" que Cláudia Santos "nutre" em relação aos portistas, mais concretamente a Pinto da Costa, Adelino Caldeira e ao advogado Nuno Brandão. "As pessoas que conhecem a Professora/Deputada candidata ao cargo de Presidente do CD da FPF, especialmente os que frequentam o seu círculo de amigos e os seus familiares, sabem da inimizade grave que esta nutre em relação ao FCP SAD, ao Presidente Jorge Nuno Pinto da Costa ao Vice-Presidente Adelino Caldeira e ao advogado que costuma representar o FCP nos processos que são julgados no CD da FPF, Doutor Nuno Brandão, seu colega na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (FDUC)", pode ler-se logo no início do longo texto.

Publicação na íntegra

"A causa do impedimento da porf//deputada ao cargo de presidente do Conselho de Disciplina (CD) da FPF: A falta da imparcialidade para julgar o FC Porto"



"Está previsto na lei que os juízes não podem julgar casos em que ocorra motivo, sério e grave, adequado a gerar desconfiança sobre a sua imparcialidade, nomeadamente se houver inimizade grave entre o juiz e alguma das partes ou seus mandatários.

As pessoas que conhecem a Professora/Deputada candidata ao cargo de Presidente do CD da FPF, especialmente os que frequentam o seu círculo de amigos e os seus familiares, sabem da inimizade grave que esta nutre em relação ao FCP SAD, ao Presidente Jorge Nuno Pinto da Costa ao Vice-Presidente Adelino Caldeira e ao advogado que costuma representar o FCP nos processos que são julgados no CD da FPF, Doutor Nuno Brandão, seu colega na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (FDUC).

Os jornalistas vão até a Aveiro e informem-se, falem com a família e com os amigos.

Também é sabido entre a maior parte dos docentes do grupo de direito penal da FDUC que a Prof/Deputada deixou de falar com o colega de departamento, Nuno Brandão, após o julgamento no CD da FPF no caso do atraso no jogo da Taça da Liga, em que a Prof/Deputada representava a Comissão de Instrução e Inquéritos da Liga, como acusadora, e o Nuno Brandão representava a defesa do FCP SAD.

Os jornalistas devem fazer o seu papel e perguntar, por exemplo, à Maria João Antunes, Professora de Direito Penal na FDUC (mjoaoa@fd.uc.pt) ou ao Prof. Figueiredo Dias (jofidias@fd.uc.pt), eminência no Direito Penal da FDUC e no mundo, se: (1) não é verdade que existe uma inimizade grave da parte da Prof/Deputada em relação ao Doutor Nuno Brandão e; (2) se essa inimizade não apareceu no momento do julgamento no CD da FPF do caso do atraso no jogo da Taça da Liga. Perguntem também ao próprio Nuno Brandão (nbrandao@fd.uc.pt).

Entre os actuais e antigos alunos da Professora/Deputada na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (FDUC) também é sabido que a mesma apresenta(va) nas suas aulas o Acórdão proferido pelo Tribunal da Relação do Porto que absolveu o FCP do crime de corrupção no "apito dourado" como um "exemplo de escola" de que como não se deve julgar um caso de corrupção, pois a mesma entende, como ensina nas suas aulas, que o FCP SAD deveria ter sido condenado pelo crime de corrupção. Procurem por antigos alunos da Prof/Deputada e confirmem esses factos.

A Prof/Deputada sabe bem o que são conflitos de interesses e conhece os problemas relacionados com a falta de isenção e de imparcialidade dos juízes pois é uma excelente jurista e sabe que quem se candidata a ser Presidente do CD da FPF não pode ser suspeita de falta de imparcialidade nos julgamentos em que o FC Porto seja acusado.

Perguntem à própria Prof/Deputada se a mesma (1) não sente uma inimizade grave para com o FCP SAD, ou se (2) não nutre una inimizade grave para com os membros do Conselho de Administração, especialmente com o seu Presidente Jorge Nuno Pinto da Costa e com o seu Vice-Presidente Adelino Caldeira e se (3) também não nutre uma inimizade grave para com o Doutor Nuno Brandão, que é o advogado que irá, com toda a certeza, representar o FCP nas acusações disciplinares que foram objecto de julgamento pelo CD da FPF.

É muito fácil a Prof/Deputada tem um email que é publico e conhecido - pois está na página da FDUC: claudias@fd.uc.pt - e os senhores jornalistas que lhe façam as perguntas por escrito.

Mais lhe perguntando se ele se sente com condições de imparcialidade e isenção para julgar os casos em que o FC Porto venha a ser acusado e se essa situação não será agravada quando o FCP SAD for representado pelo seu inimigo Nuno Brandão.

PS: tenho sido acusado de ter sido eu a levar a Prof/Deputada para a CII da Liga. Perguntem-lhe também se eu sabia da sua simpatia pelo SLB e inimizade pelo FCP, antes de eu sair da Liga em Out. de 2014, e ainda se eu alguma vez interferi no seu trabalho, por alguma forma, enquanto esteve à frente da CII da LIga."