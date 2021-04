Liga oficializa acordo de cinco épocas com a Bwin: campeonato muda de nome

Principal escalão do futebol nacional passa a chamar-se Liga Portugal Bwin.

A Liga oficializou esta sexta-feira a formalização de um acordo com a Bwin para as próximas cinco épocas, assim como a mudança da denominação do principal campeonato do futebol português para Liga Portugal Bwin, a partir de julho deste ano.

"A Liga Portugal e a Bwin assinaram um acordo de parceria, válido para as próximas cinco temporadas, que garante à Bwin o título de Naming Sponsor da principal competição de futebol em Portugal e que passará a denominar-se, a partir de julho de 2021, Liga Portugal Bwin. A ligação entre as duas instituições pretende contribuir para uma competição cada vez mais emotiva e próxima dos adeptos portugueses, assim como consolidar a afirmação da Liga portuguesa como uma referência em mercados internacionais", pode ler-se no comunicado emitido pelo organismo liderado por Pedro Proença, que deixa uma nota de agradecimento à NOS, patrocinador que ainda dá nome à I Liga:

"A Liga Portugal deixa uma palavra de forte agradecimento à NOS pelo investimento, empenho, compromisso e espírito de inovação demonstrado nos últimos sete anos de relação, naquele que foi o mais longo contrato de naming da história e muito contribuiu para a valorização de todo o ecossistema do futebol profissional".

Ao que O JOGO apurou, o contrato de naming do principal campeonato do futebol nacional ronda os sete milhões de euros anuais.