Jogador do Villa arrasa Conguito: "Depois de destruíres a vida a 30 pessoas..."

Francisco Pardana, um dos jogadores do Villa Athletic Club, reagiu com muito desagrado à justificação publicada por Fábio Lopes sobre a drástica situação em torno do emblema recém-criado.

Fábio Lopes, radialista da MegaHits mais conhecido como Conguito, publicou na quarta-feira uma longa justificação nas redes sociais sobre a drástica situação em torno do Villa Athletic Club, emblema que fundou recentemente em Ponte de Sor, Portalegre, e que lida com vários problemas, incluindo salários em atraso.

Quem não ficou nada convencido com as palavras do fundador e presidente do Villa foi Francisco Pardana, um dos jogadores da equipa, que arrasou Conguito por via de um comentário à sua publicação.

Leia o comentário:

"Como se costuma dizer 'cantas bem, mas não me convences'. Apesar de neste caso haver quem cante por ti. A única semelhança entre este texto e aquele que sempre foi o teu discurso é que são tudo palavras muito bonitas para esconder uma triste verdade.

Depois de destruíres a vida a (cerca de) 30 pessoas ainda tens a lata de tentar vitimizar-te. Não Fábio, não vale tudo para sonhar. Muito menos quando metes a vida dos outros em risco.

O karma não falha e apanha-nos a todos. Em breve serás desmascarado com tudo o que nos fizeste passar e toda a gente saberá quem é na verdade o Fábio Albino de Jesus Lopes".