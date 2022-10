Conguito defende-se: "Fui ingénuo, confiei demasiado, mas não se salta de um barco a arder"

Presidente e fundador do Villa Athletic Club escreveu longa mensagem no Instagram

O presidente do Villa Athletic Club, Fábio Lopes "Conguito", reagiu com uma longa mensagem na sua conta de Instagram à polémica sobre os ordenados em atraso e outros problemas no recém criado emblema de Ponte de Sor.

Entre lamentos sobre a "campanha" para o atacar, Conguito mantém que continua "a ter o sonho" que o levou a fundar o emblema: "Nunca foi um negócio. Mas foi o negócio do futebol que o destruiu. Pois é. O sonho virou pesadelo. Perdeu o Fábio, que quis criar um clube novo e perdeu o Conguito, a construir uma carreira há 12 anos. Peço desculpa a todos por ter acreditado no sonho. É muito mais difícil do que imaginei, reconheço. Começámos do 0 e eu acreditei que estávamos a tempo de encontrar uma solução financeira para um orçamento que triplicou à frente dos meus olhos porque fui ingénuo e confiei demasiado. E foi aí que algumas pessoas em quem confiávamos tentaram apoderar-se do clube, projeto e da ideia. A todos, quero dizer que não se salta de um barco a arder."

Eis o comunicado na íntegra:

À minha família,

Aos meus amigos,

A todos os que seguem o meu trabalho,

E a todos os que se têm cruzado com o Villa Athletic Club,



Lamento que o meu sonho vos tenha arrastado para as notícias e lamento que tenham de ler tudo o que foi escrito, em notícias ou em comentários negativos e, por vezes, agressivos. Eu continuo a ter o sonho do desporto e do futebol como oportunidade para jovens ou para todos aqueles que são tão apaixonados como eu.



Foi assim que nasceu o Villa Athletic Club.



Nunca foi um negócio. Mas foi o negócio do futebol que o destruiu.

Um Clube nunca é apenas do Presidente. É de um Plantel de Jogadores, de uma Equipa Técnica, dos Adeptos, e de tantos outros que, nos bastidores, são responsáveis pelo bom funcionamento de tudo. Deve ser daqui que vem a expressão "vestir a camisola".

É nas respostas aos tempos difíceis que se define a força de uma Equipa. No meu sonho, estavam os melhores. Fiz questão de chamar os melhores. Mas nos tempos difíceis, em que a Equipa devia estar unida a encontrar soluções de viabilização do projeto e soluções para os problemas, os que acreditava serem os melhores consideraram que seria mais benéfico criar uma campanha nos media e nas redes sociais, com o intuito de destruir o valor do Villa Athletic Club e de denegrir o seu Presidente.



Pois é. O sonho virou pesadelo. Perdeu o Fábio, que quis criar um clube novo e perdeu o Conguito, a construir uma carreira há 12 anos.

Peço desculpa a todos por ter acreditado no sonho. É muito mais difícil do que imaginei, reconheço. Começámos do 0 e eu acreditei que estávamos a tempo de encontrar uma solução financeira para um orçamento que triplicou à frente dos meus olhos porque fui ingénuo e confiei demasiado. E foi aí que algumas pessoas em quem confiávamos tentaram apoderar-se do clube, projeto e da ideia.



A todos, quero dizer que não se salta de um barco a arder. É muito duro ler todas as ofensas pessoais e notícias que em nada contribuem para a estratégia que definimos, mas o importante é resolver os problemas das pessoas e do Clube e para isso, podem contar que continuarei a dar o meu melhor.

Desculpem, mais uma vez! Em breve, estarei disponível para esclarecer mais dúvidas que poderão surgir e, para terminar, MUITO OBRIGADO a todos que têm mandado mensagens a manifestar o seu apoio e a dizerem que estão disponíveis para ajudar.



É por isto que somos uma Villa.



Lisboa, 19 de Outubro de 2022

Fábio Lopes - Conguito