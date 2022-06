"Recontagem dos títulos não voltará a ser discutida no meu mandato"

Reação de José Luís Arnaut, presidente da Mesa da Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Futebol.

Regulamento Disciplinar da Liga: "Decidimos solicitar ao órgão competente da Liga, a AG da Liga, para proceder a nova leitura desses artigos em conformidade com pareceres jurídicos, para haver conformidade absoluta. A Liga aceitou e haverá AG na Liga onde se procederá à conformidade do regulamento de Disciplina. Retomará a 25 de julho para aprovação final do regulamento, já para o próximo campeonato. Há um respeito muito grande das instituições e pela salvaguarda do futebol, uma total harmonia.

Questão dos títulos: "É uma matéria que foi suscitada por alguns associados da Federação e pedimos diversos pareceres, a historiadores e investidores, o Sporting também apresentou o seu parecer. Todos ficámos esclarecidos. Contudo, a assembleia entendeu de uma forma clara que se devia manter os títulos que estão catalogados, logo ficam sem qualquer alteração. Esta foi a decisão dos delegados."

Discussão do tema no futuro: "Não sei se voltará a ser discutido daqui a alguns anos. Presumo que dentro do meu mandato não será seguramente."