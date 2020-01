Fábio Coentrão apresenta-se em tribunal como "jogador de futebol reformado"

Anúncio foi feito pelo internacional português esta quarta-feira, no Tribunal de Monsanto.

Fábio Coentrão testemunhou esta quarta-feira, no Tribunal de Monsanto, no âmbito do julgamento do processo do ataque à Academia do Sporting, e apresentou-se como "jogador reformado". "Sou jogador de futebol reformado", afirmou, quando questionado sobre a profissão.

O último clube do internacional português, de 31 anos, foi o Rio Ave, na temporada passada. Coentrão começou a carreira no Rio Ave, de onde se transferiu para o Benfica. Antes de se afirmar nas águias, foi cedido a Nacional e Saragoça. Em 2011 assinou pelo Real Madrid, mas as lesões condicionaram o rendimento. Chegou a estar, por empréstimo, no Mónaco e, antes do regresso a Vila do Conde, passou pelo Sporting.

(Notícia editada às 15h55 de 29/01/2020)