Parecer técnico refere ainda a necessidade do uso de máscara e apresentação do certificado digital.

A Direção-Geral da Saúde emitiu um parecer técnico, assinado por Graça Freitas, no qual abre caminho para o regresso da lotação máxima nos estádios de futebol. De acordo com o que é possível ler no documento, no tópico sobre as recomendações específicas para o público, "a ocupação dos lugares sentados pode ser em conformidade com a capacidade total licenciada do recinto".

Recorde-se que até aqui a lotação máxima permitida nos recintos de futebol era de 50 por cento. "A utilização adequada e permanente da máscara facial é obrigatória. A organização deve garantir que todos os colaboradores e público dispõem de máscaras no momento de entrada do recinto, no decorrer do evento e no momento de saída do recinto desportivo. No local do evento, o organizador deve garantir a existência de contentores adequados e em número suficiente para o depósito de máscaras", refere ainda o parecer.

É ainda de sublinhar que o acesso aos estádios implica a apresentação do certificado digital. "O acesso ao recinto obriga a apresentação de certificado digital da UE em conformidade com a legislação em vigor", surge mencionado.