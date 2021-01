Mãe de Alex Apolinário revela: "Médicos surpreenderam-se com a recuperação"

Vânia contou à imprensa brasileira como tem acompanhado o estado de saúde do filho, médio do Alverca que sofreu uma paragem cardíaca no passado domingo.

Vânia Apolinário, mãe de Alex, jogador do Alverca que no passado domingo sofreu uma paragem cardiorrespiratória na partida com o Almeirim, falou sobre o estado de saúde do filho e deu conta de algumas evoluções.

"De manhã os médicos visitaram-no e surpreenderam-se com a recuperação, creio que já deu alguma reação para eles dizerem-nos isso. Estão à espera que ele volte devagar, o que ele teve não pode ser apressado, foi [necessário] muito esforço para poder agitá-lo ali [no relvado]. Foi uma batalha dura. Exames ao coração, rim, fígado, agora fez um à cabeça e não deu nada em nenhum. Vai fazer outros, repetir todos os exames para ver o que realmente aconteceu nesta paragem respiratória", afirmou, citada pelo Globoesporte.

Vânia mostrou-se esperançada. "Logo logo ele vai estar aí a conversar com vocês. Ele trabalha muito, em breve estará no campo a jogar. Ainda tem que realizar os sonhos dele", vincou, dirigindo agradecimentos a Portugal.

"O que nós temos ouvido é o que nos dizem de lá [de Portugal], que não podemos entrar em contacto com ele, estamos muito longe. Eu queria estar lá neste momento, a ajudar a minha nora, os meus netos, mas creio que eles têm lá uma família muito boa perto deles. O grupo, o clube, o pessoal da imprensa, os médicos, estão a fazer de tudo pela vida do meu filho, agradeço muito a todos. Creio em nome de Jesus que ele vai recuperar. O que nós sabemos é que ainda está sob efeito de sedativos", terminou.