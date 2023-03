João Pedro Coelho deixou o comando técnico do Tirsense após quatro derrotas

Rescisão acordada com a direção do clube após quatro derrotas consecutivas na Série A do Campeonato de Portugal.

João Pedro Coelho já não é treinador do Tirsense. Após quatro derrotas consecutivas, que atiraram a equipa de Santo Tirso para o sétimo lugar da série A do Campeonato de Portugal, a direção do clube chegou a acordo para a rescisão do contrato com o treinador de 41 anos que ocupara o lugar de Álvaro Madureira, quando este foi para o Vitória de Guimarães B.

A cinco jogos do final da primeira fase do campeonato, e com a permanência praticamente assegurada, a solução poderá passar por um treinador da casa.

Recorde-se que quando Álvaro Madureira saiu, Pedro Queirós, diretor desportivo e também treinador da equipa de sub-23, assumiu interinamente o comando da equipa no jogo com o Brito, relativo à sexta jornada.