Sanjoanense renova com treinador contratado há um mês

Tiago Moutinho prolongou, ao fim de um mês, o respetivo contrato com a Sanjoanense

Tiago Moutinho, que sucedera a Pedro Duarte em setembro passado, assinou até ao final da temporada 2022/23 pelo emblema alvinegro

Tiago Moutinho assumiu o comando da Sanjoanense há pouco mais de um mês e, ainda assim, assinou, esta quinta-feira, um novo contrato que o liga ao clube de São João da Madeira até ao final da época 2022/23.

O antigo adjunto de Sá Pinto, 41 anos, soma duas vitórias e uma derrota nos três encontros que orientou à frente da equipa que disputa a série 1 (zona norte) da Liga 3, pelo que viu prolongada a confiança da SAD liderada por Urgel Martins.

À sétima jornada do terceiro escalão do futebol português, a Sanjoanense ocupa o oitavo lugar da respetiva classificação, com nove pontos, a cinco da líder isolada Oliveirense.

Antes de assumir o cargo na Sanjoanense, Tiago Moutinho passou por países como a Sérvia, Grécia, China e Espanha.