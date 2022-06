SAD do Leixões regulariza pressupostos para competir na Liga SABSEG

O próximo passo será a construção do plantel 2022/23. Paulinho (Felgueiras), Rui Bruno (Leça) e Rúben Araújo (Belenenses) têm acordos para assinar. Renovações também avançam.

O Leixões vai fazer prova na Liga, na segunda-feira, último dia permitido pelos regulamentos, que regularizou as dívidas salariais, referentes a março e abril, com jogadores e técnicos, sabe O JOGO.

A SAD matosinhense, liderada por André Castro, estava em incumprimento em relação à inexistência de dívidas salariais, o que é punido com descida de divisão, e nos últimos dias procedeu aos pagamentos que lhe permitiram obter as certidões da Segurança Social e da Autoridade Tributária, cumprindo os pressupostos para disputar a Liga SABSEG.

Com esta questão resolvida, a sociedade vai passar agora à construção do plantel para a temporada 2022/23. Ainda sem treinador, os leixonenses já asseguraram Paulinho, médio de 24 que jogava no Felgueiras, e têm também acordos com o central Rui Bruno (ex-Leça) e o avançado Rúben Araújo (ex-Belenenses). As renovações são outro dossiê para iniciar nos próximos dias.