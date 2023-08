SAD do Feirense pede casa ao maior rival e adeptos falam em "forma enganosa de encapotar os problemas"

Liga autorizou mudança do Marcolino de Castro para o Carlos Osório em virtude da "recuperação do relvado" feirense. Fonte do clube negou qualquer intervenção no relvado que impeça o Feirense-Penafiel e os adeptos consideram tratar-se de uma forma de "encapotar" a proibição imposta pelo clube.

O Feirense vai receber o Penafiel, na segunda jornada da II Liga, em jogo a disputar no domingo (20h30), em casa do seu maior rival, a Oliveirense. A SAD dos fogaceiros requereu à Liga Portugal a mudança de recinto "em virtude da recuperação do relvado do Estado Marcolino de Castro, em Santa Maria da Feira", informou o organismo que gere o futebol profissional em Portugal. No entanto, fonte do clube feirense afirmou ontem a O JOGO que não há qualquer problema com o relvado e, por isso, nenhuma recuperação está em curso. Recorde-se que o clube proibiu as equipas da SAD de utilizar as instalações do clube por alegada dívida de 700 mil euros, acumulada desde 2018.

A principal claque do Feirense, a Civitas Fortissima 1514, emitiu um comunicado, ontem, a "repudiar" o pedido apresentado pela SAD, considerando-o "uma lesão irreparável ao bom nome, à honra e à história centenária" do Feirense. A escolha deste estádio, prosseguem, "é de todo inadmissível, quer pela rivalidade existente, quer pela penosa qualidade do mesmo", vincando que "o argumento da recuperação do relvado é, tão só, uma forma enganosa de encapotar os problemas existentes e as medidas impeditivas impostas pelo clube". Em resposta, a claque, num "sinal de desagrado e protesto, não vai estar presente em qualquer jogo da equipa de futebol profissional" até que os jogos sejam realizados no Estádio Marcolino de Castro. Devido a este diferendo, a pré-época do Feirense foi feita em campos vizinhos como os de Esmoriz ou de Cesar.



Picas reforça ataque

Ontem, a SAD Feirense anunciou a contratação do 17.º reforço, o extremo Picas. O angolano, de 22 anos, chega emprestado pelo Chaves, onde ainda participou no jogo da Taça da Liga, frente ao Aves SAD, que culminou com a eliminação dos flavienses.