"Ryan Gauld? O Farense fará tudo para que os seus direitos sejam defendidos"

Apesar das notícias a apontar o escocês a vários destinos, o presidente, João Rodrigues, diz que não abrirá mão do jogador facilmente.

Ryan Gauld tem sido um dos destaques nas notícias de mercado, e apontado a vários destinos, mas para João Rodrigues, presidente dos leões de Faro, o ponto da situação do médio escocês é fácil de fazer. "Ryan Gauld é jogador do Farense. Tem contrato assinado para a próxima época, visto que foram cumpridos todos os requisitos processuais. Obviamente que o Farense fará tudo para que os seus direitos sejam defendidos. Temos cumprido com o Ryan, como sempre fizemos, e ele connosco. Sabemos que têm aparecido notícias sobre a sua saída, mas a nossa intenção é mantê-lo e estender o contrato por ainda mais anos", disse, embora a probabilidade de o jogador se manter em Faro pareça cada vez mais reduzida, considerando que o clube voltou à Liga SABSEG.

A passagem pela Liga NOS foi breve, após 18 anos de ausência, mas João Rodrigues, obreiro do processo de recuperação financeira e desportiva que culminou, há um ano, no regresso ao escalão principal, acredita que voltará à convivência dos grandes e tem explicações para o que falhou na última temporada. "Foi uma época atípica, com o Farense a participar no campeonato principal 18 anos depois da última presença. Infelizmente, existiram várias condicionantes, entre elas o facto de, no início, não termos jogado no São Luís, mas sim no Estádio Algarve, devido às melhorias significativas que fizemos no nosso estádio. Com a covid-19, foi impossível termos o apoio dos nossos adeptos, em casa ou fora, e sabemos que esse apoio é muito importante", resumiu.

Consumada a descida, os algarvios ainda esperaram que a Liga se pronunciasse sobre a regularidade da inscrição de todos os clubes - e a haver algum incumpridor o Farense poderia conservar o lugar na Liga NOS - mas os emblemas do escalão principal cumpriram os critérios. "A Liga está cada vez mais a ser firme com quem não cumpre com os critérios legais e os pressupostos. Na época passada, como é de conhecimento público, o Vitória de Setúbal e Desportivo das Aves foram severamente sancionados. Acredito que este ano foram usados os mesmos critérios. O futebol português precisa de ter clubes credíveis e com capacidade robusta de sustentabilidade nos campeonatos profissionais. É imprescindível que a credibilização do futebol em Portugal seja prioritária", frisou.

Um novo projeto, mas a mesma ambição

As agulhas estão agora apontadas para a Liga SABSEG, mas também para a consolidação do crescimento do clube, que vem sendo conseguido desde que João Rodrigues assumiu a presidência, em 2016. "O processo de renovações com vários jogadores, incluindo os que estavam emprestados ficam concluídos nos próximos dias e estão a decorrer de forma positiva", conta. Jorge Costa mantém-se no banco e faz a ponte dessa continuidade. "Já fizemos várias contratações, que brevemente serão anunciadas, sendo que da época que findou constam quinze jogadores. A grande maioria faz parte da espinha dorsal titular que competiu na I Liga. Dentro das limitações a de uma II Liga, estamos a trabalhar para que tenhamos um plantel competitivo, com um treinador que já vem da segunda parte do campeonato e que nos dará conhecimento e capacidade para alcançarmos os nossos objetivos", acrescenta o presidente. "Nas infraestruturas, continuamos com os melhoramentos do São Luís e toda a zona envolvente/interior do mesmo", remata.