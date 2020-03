O avançado que fintou a morte joga na II Liga: "Estive três dias em coma induzido"

André Luís contraiu uma meningite bacteriana em abril do ano passado e esteve em coma induzido durante três dias. Conheça a história.

André Luís Silva de Aguiar, nascido a 9 de março de 1994 em Santarém, Pará (Brasil), e jogador do Chaves desde setembro de 2018, viveu em abril do ano passado um drama que o deixou à beira da morte, mas o problema foi "driblado" pelo avançado, especialista em fazer golos em Trás-os-Montes.

Tudo começou quando lhe foi diagnosticada uma meningite bacteriana (doença infecciosa causada por uma bactéria), que o levou ao internamento de urgência no Hospital de Vila Real. "Estive três dias em coma induzido, seguido de mais dois em tratamento intensivo. Depois passei para os Serviços de Neurologia, onde estive mais cinco dias em observação e tratamento", conta André Luís, que, a O JOGO, falou pela primeira vez em público sobre o assunto. "Foi um período que naturalmente me custou muito, mas comecei a sentir-me mais tranquilo a partir do momento em que registei melhoras", afirma.

Ultrapassada a fase crítica, o brasileiro regressou a casa, passando a estar em repouso e vigilância do departamento médico do clube, tendo falhado o resto da temporada de 2018/19. Depois de passar férias na terra natal, André Luís voltou a Chaves no início da época de 2019/20, iniciando a preparação de forma condicionada e acabando por regressar à competição de forma ligeira, quando participou nos jogos de preparação com o Rio Ave e o Gil Vicente, voltando à titularidade a 19 de setembro de 2019, no jogo com o Covilhã. "A partir do momento em que pude treinar, tudo voltou à normalidade. Fazia tudo da mesma forma, sem ter medo de ir a todos os lances", revela.

Depois da meningite, a preocupação agora é a covid-19 e, felizmente para André Luís, por agora "está tudo bem": "Estou bem, estou com a minha esposa, a tomar as devidas precauções e cumprindo aquilo que nos foi determinado. Não saímos de casa há mais de uma semana e também tenho falado regularmente com a restante família que está no Brasil, e todos estão bem."