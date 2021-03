Casa Pia aproveita deslocação à Covilhã para homenagear Januário Barreto

Casa Pia prepara o jogo com o Covilhã

O primeiro presidente eleito do Sport Lisboa foi um antigo aluno casapiano e tem um memorial na Covilhã, onde os gansos jogam no domingo.

Aproveitando a deslocação ao terreno do Covilhã, a Direção do Casa Pia vai homenagear Januário Barreto, primeiro presidente eleito do Sport Lisboa, um dos clubes que deu origem ao Benfica, e também ex-presidente da Liga Portuguesa de Futebol.

A razão desta homenagem por parte dos gansos está relacionada com o facto de Januário Barreto ter sido um antigo aluno do Colégio Casa Pia e ter um memorial na Aldeia do Souto, de onde era natural.

Esta iniciativa está marcada para sábado e vai contar a presença de Hélder Tavares, vogal da Direção, e também alguns elementos ligados à equipa profissional de futebol, que joga no domingo em casa do Covilhã, às 15h.