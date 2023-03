"Não sei se treinar o Bayern é impossível. Ando a aprender alemão!"

Tulipa, treinador do Vizela

Tulipa não está a brincar. O treinador do Vizela refere, em entrevista a O JOGO, que ambiciona trabalhar num grande, mas este não é um grande qualquer.

Tem contrato até 2024. É certo que vai continuar?

-Mantive o mesmo contrato quando vim para os sub-23. Temos que falar, porque as coisas são diferentes no futebol profissional. Um treinador decide pouco, mas pode apoiar muito. Gosto muito do que faço e sou sempre um apoio às pessoas que acreditam em mim. Se não houver esse acreditar, não há problema.

Foi jogador e treinador na formação do FC Porto. Alimenta o sonho de ser treinador da equipa A dos dragões ou de um grande?

-Eu alimento o sonho de ser o treinador do Bayern de Munique! Esse é o meu topo. É a equipa que joga melhor e está enquadrada na minha filosofia: é a mais agressiva, tem mais posse de bola, faz mais golos e sofre menos.