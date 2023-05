Vitória renova com capitão da equipa B

Rui Correia foi chamado à equipa principal, mas não cumpriu qualquer minuto. Fica ligado ao clube vimaranense até 2025

Rui Correia, capitão da equipa B, renovou contrato com o Vitória de Guimarães até 2025, anunciou o clube vimaranense.

No clube da cidade-berço desde 2019, Correia ainda não realizou qualquer minuto pela equipa principal, apesar de já ter sido chamado.

"Toda a gente sabe que sou feliz aqui. Apesar do desfecho da equipa B na Liga 3, tive sempre vontade de cá continuar. Também vivi momentos muito felizes, como a chamada à equipa principal. É também para aí que olho, pois tenho a natural motivação de poder mostrar-me mais vezes na A. Para já, importa dizer que é um passo que dou com toda a firmeza e convicção de que é o melhor para mim", referiu o defesa, em declarações aos canais oficiais do Vitória de Guimarães.