V. Guimarães: Rúben Lameiras mantém o hábito de decidir

Autor da assistência para André Amaro com o Boavista, extremo foi o primeiro a marcar na época. Lameiras superou o registo de assistências da época passada e igualou o de 2020/21.

Enrique, avançado de 15 anos dos juvenis do Crystal Palace, terá delirado, no passado domingo, com o cruzamento do irmão mais velho, Rúben Lameiras, no último minuto do V. Guimarães-Boavista, que seria concluído, de cabeça, por André Amaro, que marcou o segundo golo ao serviço da equipa principal.

O extremo de 27 anos fez, assim, a primeira assistência nesta edição da I Liga e a segunda em todas as competições - a outra fora, a 18 de setembro, em Split, quando fez o passe para Miguel Maga assinar um golaço contra o Hajduk -, superando o registo da época passada, durante a qual fez uma no empate a três golos com o Benfica, para a Taça da Liga, no jogo realizado D. Afonso Henriques.

E igualou o número de assistências de 2020/21 (na estreia como jogador do Vitória) conseguidas nas duas últimas jornadas: no Algarve, contra o Farense, e na receção ao Famalicão.

Titular em 12 jogos, oito dos quais para o campeonato, o sexto jogador mais utilizado do plantel de Moreno Teixeira - com 719 minutos, está atrás de Bruno Varela, André Amaro, Tiago Silva, Ibrahima Bamba e Mikel Villanueva -, saiu do banco de suplentes pela segunda vez esta temporada. A outra ocasião em que tal sucedera fora no empate sem golos com o Benfica, disputado no primeiro dia deste mês no Estádio D. Afonso Henriques, em que o Vitória tirou os primeiros pontos ao líder do campeonato.

E continua a orgulhar-se desse mérito. Autor do primeiro golo oficial da época 2022/23 - a 21 de julho, com o Puskás Akadémia, da Hungria, para a segunda pré-eliminatória da Conference League -, o jogador natural de Lisboa assumiu também um papel determinante no empate em Arouca. Fez, de penálti, o 2-2 final, contribuindo para a conquista de um ponto na sétima jornada do campeonato.

Reencontro com o míster Sousa

Rúben Lameiras poderá ter oportunidade, segunda-feira, de defrontar o Famalicão pela quinta vez desde que chegou, em janeiro de 2021, ao clube vimaranense. Foi João Pedro Sousa, treinador dos vizinhos do Vitória, o responsável pela vinda para Portugal, em 2019, do jogador que estava no Plymouth Argyle, da League One, o terceiro escalão de Inglaterra. Nessa primeira época - 2019/20 -, com Pedro Gonçalves, Toni Martínez, Fábio Martins, entre outros, ajudou os famalicenses a ficar em sexto lugar, transferindo-se para o Vitória no mercado de inverno de 2020/21.