V. Guimarães perto de fechar médio-defensivo para a segunda metade da temporada

Emblema minhoto e Leixões estão em negociações por Ben Traoré.

O V. Guimarães está perto de assegurar o médio-defensivo Ben Traoré, do Leixões, para a segunda metade da temporada. O JOGO sabe que os dois clubes estão em negociações adiantadas e perto de chegar acordo para a transferência do costa-marfinense, de 22 anos, de Matosinhos para Guimarães.

Recentemente, o médio africano renovou contrato até 2025 com a SAD leixonense, mas o negócio deverá ser feito a título definitivo e não por empréstimo. Uma coisa é certa, Ben Traoré vestirá pela última vez a camisola do Leixões no próximo dia 29, na visita ao terreno da B SAD, em jogo da II Liga. Depois, rumará a Guimarães para ser reforço de inverno.

A precisar de reforçar o meio-campo, os vitorianos anteciparam-se a clubes nacionais e franceses na corrida pelo promissor jogador que também poderá resolver problemas pontuais que possam surgir no eixo do setor defensivo, posição que ocupou com sucesso na formação de Matosinhos sempre que tal foi necessário.