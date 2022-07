V. Guimarães abre a porta aos adeptos no particular com o Trofense

Agendado para a próxima quarta-feira, em Melgaço.

Depois de dois testes à porta fechada, os adeptos do V. Guimarães vão poder ver, pela primeira vez nesta pré-época, um jogo da equipa ao vivo. Na próxima quarta-feira, às 18h00, o particular com o Trofense, da Liga SABSEG, será disputado à porta aberta, no Centro de Estágios de Melgaço, cujo estádio tem capacidade para 1700 espectadores.

Este será o terceiro jogo de preparação da equipa orientada por Pepa, seguindo-se mais três, frente ao Torreense (na manhã de 13 de julho na Academia do Vitória SC), frente ao Moreirense (na tarde de 13 de julho no Estádio D. Afonso Henriques) e, por fim, frente ao FC Porto (16 de julho, no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia).

A estreia oficial do V. Guimarães está marcada para 21 de julho, frente ao Puskás Akadémia, no Estádio D. Afonso Henriques, a contar para a segunda pré-eliminatória da Conference League.