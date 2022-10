Moreno e o jogo com o Canelas: "Não será uma equipa muito diferente"

Moreno, treinador do V. Guimarães, fez a antevisão ao duelo da terceira eliminatória da Taça de Portugal no reduto do Canelas. A partida disputa-se a partir das 15h00 de sábado.

Sobre o Canelas: "Olhamos para as dificuldades do jogo de amanhã da mesma forma que acontece nos jogos do campeonato. É um jogo de taça e sabemos as surpresas que existem nesta competição. Eu, particularmente, sei as dificuldades que vou encontrar amanhã, porque antes de assumir a equipa A, estive um ano e meio a competir na Liga 3 e percebi, na altura, a qualidade e a competência que existe naquele campeonato. Refiro-me a equipas técnicas e atletas. Muitas vezes, há uma falta de oportunidade para esses atletas e para essas equipas técnicas de subir patamares, porque a qualidade está lá. Além disso, sabemos como essas equipas encaram estes jogos da taça quando defrontam adversários de escalões superiores. Portanto, sabemos a dificuldade que vamos ter e que a responsabilidade está toda do nosso lado, não fugimos a isso e não nos escondemos, respeitando o Canelas, mas ao mesmo tempo dizer que somos o Vitória. Vai ser difícil em Canelas, mas queremos ganhar a eliminatória."

Alterações na equipa: "Podem existir algumas alterações, mas não será uma equipa muito diferente. Não sou de dar oportunidades só por dar. Os atletas têm de conquistar as oportunidades. Já foram todos utilizados, sinal de que a equipa técnica confia em todos, mas também percebo que tirar 11 e meter 11 estaria a complicar a nossa vida."

Agressividade e concentração: "Temos de abordar o jogo como fizemos com o Benfica e com o Paços de Ferreira, como iremos abordar o jogo da próxima semana, contra o Boavista. Os índices têm de estar lá todos, seja de agressividade e de concentração. E, se possível melhorar a qualidade de jogo, mesmo não sabendo como estará a relva. Provavelmente também não vamos ter os mesmos espaços para jogar como tivemos com o Benfica, porque o Canelas deve estar com linhas mais juntas e mais baixas."

Objetivo na Taça de Portugal: "Só pensamos no jogo de amanhã. Todas as equipas que entram nesta competição têm o sonho de chegar ao último jogo, no Jamor, um cenário fantástico, mas hoje só podermos pensar no jogo de amanhã e passar à próximo eliminatória. O sucesso das equipas chegarem ao Jamor tem muito a ver com alguma sorte no sorteio."

Tomás Händel azarado: "O Tomás Händel é um miúdo fantástico e com uma personalidade fantástica. Faz parte do nosso lote de capitães O passado recente dele não tem sido o melhor [devido a lesões], mas ele sabe a importância que tempo grupo e muitas vezes não é preciso estar dentro do campo para perceber o quanto importante é para nós. Neste muito, assim como o Tomás Händel, o Maguinha [Miguel Maga], o André Silva, o Jorge Fernandes e o Bruno Gaspar, que têm estado algum tempo de fora, é importante não nos precipitarmos para que, quando eles voltarem, ficarem de vez. Acompanhamos os atletas e fazemos-lhes ver que são importantes, mas o campeonato é longo. Não tenho dúvidas que todos eles ainda vão ser muito importantes esta época."

Mensagem ao adeptos: "Não me ia desculpar se não dissesse isto: nestas últimas duas jornadas tivemos um apoio e uma ajuda incrível vindo das bancadas e eu não tive nenhum tipo de comunicação para os adeptos do Vitória e sinto que fui injusto, mas mais vale tarde do que nunca. Não quero ficar rotulado por dar palavras bonitas aos adeptos, porque eles querem é que o treinador do Vitória ponha a equipa a ganhar e a jogar melhor, mas tenho de agradecer-lhes o apoio que nos deram nos jogos com o Benfica e o Paços de Ferreira. E não foi só o apoio, foi também o cenário e o ambiente que proporcionaram no estádio. Sem este calor vindo das bancadas nestes dois últimos jogos, provavelmente não teríamos conseguido estes quatro pontos. Gosto de ser grato com quem me ajuda a ganhar e agradeço muito aos nossos atletas, porque eles são os grandes responsáveis pela conquista destes quatro pontos, mas, assim como agradeço aos atletas, faço o mesmo agradecimento a este staff que está à volta da equipa e aos nossos adeptos, que foram aquilo que sabem ser: fantásticos. Estes ambiente e este calor humano só o Vitória consegue. Peço que amanhã tenham este tipo de apoio e que no dia em que aparecer um resultado menos positivo, que tenham a mesma paciência que têm tido connosco, porque é realmente uma ajuda grande."