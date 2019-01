Luís Castro: V. Guimarães sublinha que vai ter dois jogos com o Benfica e recorda Reading

Os vimaranenses pediram que se pare de "alimentar uma novela com base especulativa" numa altura em que se fala da saída de Luís Castro.

O Vitória de Guimarães emitiu, este sábado, um comunicado em que reitera o descontentamento que o presidente Júlio Mendes já havia assumido, em declarações, a O JOGO, perante o assédio ao treinador Luís Castro. Trata-se de um dos nomes considerados pelo Benfica para substituir Rui Vitória, despedido esta semana.

A SAD vimaranense, que recentemente rejeitou um milhão de euros dos ingleses do Reading para manter o treinador do quinto classificado da I Liga, demarca-se de quaisquer negociações e recorda que o aliciamento a treinadores tem sanções previstas no Regulamento Disciplinar da Liga.

Eis, na íntegra, o comunicado da SAD do Vitória de Guimarães:

"Perante o conjunto de notícias, produzidas por alguns órgãos de comunicação social, e que relacionam um eventual interesse de uma outra Sociedade Desportiva pelo treinador principal do Vitória Sport Clube, impõe-se esclarecer o seguinte:

1. A Vitória Sport Clube, Futebol SAD não aceita, nem aceitará que se pretenda alimentar uma "novela" com base especulativa, colocando em causa a tranquilidade do trabalho da equipa do Vitória;

2. A Vitória Sport Clube, Futebol SAD aconselha alguma Comunicação Social, a uma leitura atenta ao Artigo 85º-A do Regulamento Disciplinar da LPFP, de forma a suportar, melhor, as suas crónicas;

3. Entende a Vitória Sport Clube, Futebol SAD que a Comunicação Social não pode ignorar que é parte integrante, e fundamental, do fenómeno desportivo e que de si se espera que contribua para um futebol assente em transparência, princípios éticos e defesa da verdade desportiva. A mesma não pode ignorar que o Vitória SC terá, a curto prazo, dois encontros com a Sociedade Desportiva que a Comunicação Social tem colocado como interessada no referido treinador;

4. A Vitória Sport Clube, Futebol SAD manterá, em qualquer circunstância, a posição assumida aquando do interesse manifestado por parte de um clube inglês no seu treinador principal, entendendo como hostil qualquer abordagem nesse sentido;

5. A Vitória Sport Clube, Futebol SAD exige, assim, respeito de todos os intervenientes, bem como da Comunicação Social, reiterando que a instituição está focada no cumprimento dos objectivos a que se propôs na presente temporada, começando já pelo encontro de amanhã".

Eis aqui a transcrição do artigo 85º-A do Regulamento Disciplinar da Liga:

Artigo 85.º-A Aliciamento a treinadores

1. O clube que direta ou indiretamente incitar um treinador de outro clube a denunciar, sem justa causa, o seu contrato de trabalho e ou celebrar com o mesmo qualquer acordo que vise a celebração de um contrato de trabalho ou promessa de trabalho será punido com a sanção de impedimento de registo do contrato de trabalho desse treinador, durante a época desportiva seguinte àquela em que a sanção se tornar definitiva na ordem jurídica desportiva e, no caso de tal registo já ter tido lugar, determinará a caducidade automática desse registo, ficando o clube imediatamente inibido de utilizar o treinador ou de incluir o treinador nas fichas técnicas dos jogos.

2. 2. Na mesma pena será punido o clube que, sem autorização do clube a que um treinador se encontre vinculado por contrato que se prolongue para além da época desportiva em curso, com ele estabeleça negociações com vista a contratar os seus serviços, ainda que a iniciativa da aproximação parta deste último ou dos seus representantes. 3. Salvo demonstração em contrário, se o treinador fizer cessar o seu contrato de trabalho, unilateralmente e sem justa causa, presume-se que a nova entidade empregadora desportiva interveio, direta ou indiretamente, na cessação.