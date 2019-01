Saídas iminentes de Celis e Francisco Ramos

Luís Castro é contra a existência do mercado de inverno e tem a sensação de que o Vitória ficará sempre a perder com as movimentações. Saídas de unidades nucleares são decisões que cabem à SAD.

O Vitória vai aproveitar o mercado de janeiro para reconfigurar o plantel e adaptá-lo às necessidades competitivas até ao final da época. Se bem que a questão do reforço do grupo não esteja posta de parte, nesta altura é no capítulo das saídas que a SAD concentra esforços. Tal como O JOGO deu conta recentemente, Francisco Ramos está na porta de saída e o Áustria Viena é mesmo o destino mais provável, da mesma forma que Celis está igualmente com um pé fora do clube devido ao enorme interesse dos argentinos do Colón. As saídas estão iminentes.

Luís Castro abordou de frente a questão do mercado de inverno e deu algumas pistas, isto para além de criticar a existência desta janela de transferências. "Espero entradas e saídas. O mercado é que irá ditar as movimentações. Acho que este mercado não devia existir mas, já que existe, devia ter a duração de cinco dias. Não sendo possível, temos de gerir isto ao longo de um mês. Vamos tentar tirar o máximo proveito, mas sabendo sempre que vamos sair a perder. É enorme a instabilidade que se vive nos plantéis nesta altura. Se temo perder algum jogador nuclear? O que for importante para a instituição, será feito", analisou.

Com pouco ou nenhum espaço nas opções de Luís Castro, Francisco Ramos está há algum tempo a alinhavar a saída com a administração. A par do Áustria Viena, o Tondela também manifestou interesse no médio, mas a hipótese de permanecer na Liga caiu por terra nos últimos dias, em grande parte devido às condições da proposta austríaca.

A questão do colombiano Celis tem conhecido avanços todos os dias, não só pela pressão que o Colón está a fazer, mas também pela vontade do jogador de sair para um projeto que lhe permita ser uma opção frequente e pelo que representa, em termos familiares, o regresso à América do Sul. Uma questão que está ligada à de Celis é a hipótese de Joseph ser emprestado a um clube da Liga para ganhar ritmo competitivo. O médio ganês tem pretendentes, mas caso o colombiano saia mesmo, como tudo o indica, também é verdade que Joseph ganhará mais espaço nas contas de Luís Castro. A continuidade ou não na Taça de Portugal, algo que será decidido na terça-feira, vai ajudar a tomar algumas decisões, uma vez que, em caso de afastamento da prova, o Vitória ficará na agenda apenas com o campeonato.