Luís Castro deixa Vitória em suspense

Convite do Reading a Luís Castro abalou o clube e a cidade, havendo expectativa crescente para se saber o desfecho deste caso. Treinador é apontado como grande favorito para assumir os "royals".

O interesse do Reading em Luís Castro é tão real que a SAD do Vitória já tem em marcha um plano para o caso de o treinador decidir ir para a Championship, a segunda divisão inglesa. Como se sabe, Castro adiou para amanhã uma tomada de posição, o que desde logo deu margem de crescimento às especulações, da mesma forma que deixou o clube e a cidade em modo de suspensão. De acordo com fonte próxima do treinador, Luís Castro quis proteger o plantel com esta decisão, devido não só à importância do jogo com o Rio Ave, mas também porque, efetivamente, não fechou a decisão sobre o convite do Reading, 22.º classificado do Championship.

SAD confia que o treinador não aceite o convite do Reading, mas já está a pensar em soluções. Decisão tomada em breve

Atendendo ao que se passou nos últimos dias, a SAD liderada por Júlio Mendes começou a auscultar o mercado de treinadores para não ser apanhada desprevenida no caso de o clube inglês bater a cláusula de um milhão de euros e Luís Castro aceitar o convite para ir para Inglaterra. Se bem que os clubes tenham quase sempre um plano de emergência para estas situações, neste caso foram feitas mais algumas diligências no sentido de se perceber quais são as alternativas. Ainda assim, e de acordo com fonte da SAD, a estrutura administrativa do Vitória mantém a esperança de que o treinador permaneça em Guimarães e prossiga com o projeto, isto numa altura importante da temporada.

Sinal inequívoco do interesse do Reading em Luís Castro é a presença em Portugal dos emissários do clube inglês. Outro dado, este mais curioso, sobre o possível desfecho deste caso está nos prognósticos sobre o próximo treinador do Reading. A Sky Bet, uma das casas de jogo mais conceituadas e conhecedoras da realidade do futebol britânico, tem uma aposta sobre o próximo manager dos royals e Luís Castro surge como o grande favorito de uma lista com 30 nomes. Apostar no técnico transmontano não dá mesmo dinheiro nenhum, o que, neste caso, diz muito sobre o que pode acontecer em breve.