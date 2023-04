Herculano Nabian fica em Itália: saiba quanto rende ao V. Guimarães

Ponta-de-lança de 19 anos foi emprestado no início da época e convenceu os responsáveis do clube italiano, que exerceram o direito de opção; Emprestado pelo conjunto minhoto, o internacional sub-19 tem estado em bom plano na equipa de Juniores A do Empoli e já fez, inclusive, a estreia na Serie A italiana, num duelo contra a Udinese.

Herculano Nabian já não vai voltar ao Vitória. O promissor avançado, de 19 anos, foi emprestado ao Empoli no início da temporada, mas o clube italiano decidiu exercer o direito de opção e ficou em definitivo com o jogador.

A transferência vai render uma verba de 1,2 milhões de euros. Inicialmente, o clube italiano, que milita na Serie A, pagou 150 mil euros pela cedência e tinha de desembolsar mais 450 mil por exercer a opção de compra. A este montante acresce o encaixe de 600 mil euros mediante o cumprimento de objetivos desportivos. Tudo somado, dá os tais 1,2 milhões. E, tal como o Vitória informou na altura, fica ainda com direito a 20 por cento de uma venda futura do jogador.

Herculano está a cumprir a primeira época no Empoli na condição de emprestado, tendo ainda assinado um contrato por mais quatro anos, o que significa que vai ficar ligado ao clube italiano até 30 de junho de 2027.

O Empoli, atual 14.º classificado no campeonato transalpino, acredita e muito no potencial de Herculano Nabian. Utilizado em 26 jogos pela equipa de Juniores A, tendo marcado dois golos, o ponta-de-lança já fez a estreia na Serie A, contra a Udinese, no dia 11 de março.

O possante ponta-de-lança chegou a Guimarães no verão de 2018, proveniente do Belenenses, e fez a estreia pela equipa principal do Vitória na temporada passada, tendo mesmo realizado seis jogos, cinco no campeonato e um na Taça da Liga.