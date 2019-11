Ganhou fama depois de defender penálti de Ronaldo e agora é apontado ao Vitória

Beiranvand joga no Persépolis e, segundo a imprensa local, está no radar do Vitória

Com 31 jogos na seleção do Irão, Beiranvand foi destaque no Mundial da Rússia quando defendeu um penálti de Cristiano Ronaldo. Foi pastor de ovelhas e dormiu na rua antes de jogar no Persépolis.

Alireza Beiranvand, guarda-redes do Persépolis e titular da seleção do Irão, estará na mira do Vitória. De acordo com informações da Imprensa daquele país, o guardião poderá ser um alvo já na janela de transferências de inverno, supostamente com um custo a rondar os 600 mil euros.

A verdade é que Ivo Vieira tem quatro guarda-redes no plantel, se bem que Jhonathan não entre para já nas contas, devido a lesão, para além de ser necessário precaver o futuro, uma vez que Douglas está na última temporada de contrato e Miguel Silva passou outra vez para o banco de suplentes. Miguel Oliveira é o outro guarda-redes, ainda sem jogos na equipa principal.

Com 27 anos, Beiranvand já fez 31 jogos pela seleção iraniana, muitos deles sob a orientação de Carlos Queiroz, e entrou no radar mediático português no campeonato do mundo da Rússia, em 2018, quando defendeu um penálti de Cristiano Ronaldo, num jogo do Grupo B que terminou empatado a um golo. O guarda-redes explicou depois que passou muitas horas a ver a forma como o português executa este tipo de lances. Beiranvand nasceu numa zona montanhosa do Irão e, segundo o padrão familiar, foi pastor de ovelhas, mas a paixão pelo futebol levou-o a escapar a essa realidade. Passou por dificuldades em Teerão, vendeu pizas, lavou carros, dormiu na rua e depois de ter dado nas vistas no Naft Teerão chegou ao Persépolis, o maior clube do Irão, em 2016. Antigo praticante de "dal paran", uma modalidade de arremesso de pedras, Beiranvand voltou às bocas do mundo depois de ter colocado com o braço uma bola a 70 metros, ou seja, bem depois da linha do meio-campo.

Recorde-se que no Marítimo também está um guarda-redes iraniano, Amir Abedzadeh, de 26 anos, também já chamado à seleção do seu país. Amir também passou pelo Persépolis e chegou a Portugal na temporada 2016/17, tendo começado a jogar no Barreirense. A meio dessa época mudou-se para o Funchal.