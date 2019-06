Garruço volta ao Tondela para convencer Natxo González

O novo técnico vai observar o médio que na época passada esteve emprestado ao Anadia.

A mudança radical no comando técnico do Tondela, com a chegada do treinador espanhol Natxo González, o primeiro estrangeiro a orientar a equipa, e a entrada de Luís Agostinho para diretor desportivo, promete abrir a porta a Manel Garruço. Formado nos beirões, o médio foi campeão júnior da II Divisão em 2017/18 e na época passada foi cedido ao Anadia. O português, de 20 anos, fez 30 jogos e marcou um golo pelo Anadia, terceiro na Série C do Campeonato de Portugal. Garruço vai apresentar-se no dia 27 para fazer exames médicos e trabalhar com o plantel. Bruno Monteiro, Jaquité (está ao serviço da Guiné-Bissau, na CAN, e falha o início da pré-época) e João Pedro são os jogadores para o setor.

Na baliza, e a confirmar-se a saída de Cláudio Ramos, surge o nome de Nando Pedrosa, 21 anos, guarda-redes do Oliveira do Hospital, do CdP. A SAD está no mercado por quatro centrais (Ricardo Alves recupera de grave lesão), dois laterais (há Pité para a esquerda, mas João Reis recupera de lesão) e mais opções para o meio campo e ataque, um total de 13 contratações.