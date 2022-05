Tito Arantes Fontes "atira-se" ao secretário de Estado do Desporto e visa Pinto da Costa

Líder do Grupo Stromp não deixou passar em branco a visita de João Paulo Correia ao Dragão.

O líder do Grupo Stromp, Tito Arantes Fontes, no seu habitual espaço de opinião no "Jornal Sporting", deixou duras críticas ao novo secretário de Estado do Desporto, João Paulo Correia, afirmando que o mesmo "teve uma "entrada" em funções perfeitamente deplorável", visando o presidente do FC Porto, Pinto da Costa, e pedindo a sua demissão [a de João Paulo Correia].

"Este novo membro do Governo teve uma "entrada" em funções perfeitamente deplorável! Então não é que − depois de proclamar que um dos objetivos do seu cargo seria a "Luta contra a Violência!" − vai, contraditoriamente e ao arrepio do que proclamou, visitar o Dragão e o presidente do FC Porto", começou por escrever, explicando de seguida.

"Ou seja, o presidente que nunca pediu desculpas ao Sporting pelas agressões de que os jogadores leoninos foram vítimas no estádio onde o secretário de Estado entendeu apresentar cumprimentos ao FC Porto", afirmou, pedindo então a demissão do membro do Governo.

"Que triste! Que vergonha! Demita-se já! Ou demitam-no!", concluiu.