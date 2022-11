TAD dá razão a Hugo Viana em relação a caso com Pepe no FC Porto-Sporting

Tribunal viu imagens do FC Porto-Sporting de 11 de fevereiro e concluiu que "não estão reunidos indícios suficientes" para penalizar o diretor desportivo dos leões.

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) deu razão a Hugo Viana, diretor desportivo do Sporting, em relação ao jogo com o FC Porto, da época passada. Na altura, o dirigente foi suspenso preventivamente por agressões a Pepe pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. O CD viria a anular essa decisão e desta feita foi o TAD.

"A decisão sob escrutínio não cumpriu as exigências mínimas de fundamentação, dado não incluir quaisquer considerações que permitam compreender com que base considerou a Demandada estarem preenchidos os pressupostos de aplicação da medida de suspensão preventiva não automática", pode ler-se no relatório, acrescentando-se ainda que "não estão reunidos indícios suficientes de ter sido praticada qualquer infração", referindo-se também que não foi "apresentada qualquer justificação concreta para aplicar a suspensão."

A decisão dá ainda conta de erros de factos de João Pinheiro, árbitro do jogo, ao escrever o relatório de jogo. Recorde-se que Pepe também tinha sido castigado e o Tribunal Arbitral do Desporto tinha dado razão ao recurso apresentado pelo FC Porto sobre os 23 dias de suspensão, apresentando semelhantes justificações.