Sporting recorda lance de Vlachodimos: "Não foi expulso quando varre um rival"

Declarações de Miguel Braga, porta-voz do Sporting, na televisão do clube leonino

Recordando o lance entre Pepe e Coates no Sporting-FC Porto de sábado -"É um erro clamoroso com influência no resultado e na classificação" - o porta voz do Sporting, Miguel Braga, referiu-se depois ao lance do Santa Clara-Benfica, que com o resultado empatado envolve o guarda-redes da equipa encarnada. Um lance polémico que terminou com o árbitro Rui Costa a mostrar amarelo. "Assim como há no Benfica por não ter ficado a jogar com dez por o Vlachodimos não ter sido expulso quando varre um rival."

"Poucas vezes vi algo tão absurdo e penso no fartote que deve ter sido no balneário do FC Porto. O Pepe dá um murro e ainda diz para irmos ver ao VAR. Nós fomos e vemos isto. A impunidade de gozar com a cara das pessoas faz-me confusão. Faz-me confusão que isto passe ao lado também que os ex-árbitros tentem desculpar. O Pepe não tem a fama do Beckenbauer, não é um anjinho de igreja, tem um historial atrás de algumas coisas destas.