Sporting quer ter José Ángel e Gyokeres no estágio no Algarve

Acordos encaminhados com o Sevilha e Coventry por José Ángel e Gyokeres. Intenção é tê-los em Lagos; Emblema andaluz colocou o lateral na lista dos transferíveis e os leões atacaram de imediato, tentando encontrar um clone de Porro. Custa cinco milhões de euros. O sueco volta a estar mais próximo.

O Sporting está a atacar em dois tabuleiros, prevendo-se que tenha sucesso em ambos os casos, dado o avanço nas negociações nos últimos dias - a intenção é ter os jogadores no estágio no Algarve que tem início no dia 15. Começando pelo mais recente, José Ángel, jogador que foi colocado na lista de transferíveis do Sevilha, os leões avançaram em força, através de Hugo Viana, diretor desportivo, quando souberam que poderia deixar o clube a troco de cinco milhões de euros. A negociação ainda não está fechada porque o Sporting está a tentar baixar essas cifras, mas está encaminhada, e tudo indica que chegará a bom porto dentro de pouco tempo. Desde a saída para o Tottenham de Pedro Porro, uma referência no clube, que Rúben Amorim tenta encontrar um substituto à altura, alguém que tenha características semelhantes às do agora jogador dos londrinos.

Depois de uma busca exaustiva, o técnico concluiu que José Ángel reunia as condições desejadas para ocupar o lugar deixado vago pelo antigo camisola 24. E para concretizar a transferência o mais depressa possível, os leões estão, até, na disposição de ceder uma parte do passe, algo que tem sido feito com frequência, basta recordar os moldes em que foram executadas as contratações de Pedro Gonçalves e Ugarte, ao Famalicão.

Na última temporada, o lateral participou em nove partidas e apontou um golo. A pouca utilização de José Ángel Carmona teve que ver com uma lesão muscular na coxa direita, que o afastou da competição durante dois meses.

O Sevilha está a fazer uma reestruturação do plantel e pretende "livra-se" de vários jogadores para viabilizar o projeto para a próxima temporada. Esse fator também parece ajudar os leões na negociação.

Mais complexa tem sido a resolução do dossiê de Gyokeres. No entanto, a viagem de Frederico Varandas e Hugo Viana a Inglaterra aproximou um pouco mais as partes e, embora não tenha havido ainda fumo branco, é certo que há uma maior disponibilidade para chegarem a uma plataforma de entendimento. O Sporting já chegou aos 21 milhões de euros e o Coventry continua a exigir 23. A diferença de valores não deverá impedir a transferência do internacional sueco para Alvalade, até porque é essa a vontade do jogador e o empresário deste tem pressionado diariamente os dirigentes ingleses a libertá-lo. Amorim espera, por isso, ter os dois jogadores durante o estágio de dez dias no Algarve, que contempla os jogos contra a Real Sociedad e o Genk.

PONTO DA SITUAÇÃO

Leões tentam baixar fasquia dos cinco milhões por José Ángel

lateral foi colocado na lista de transferíveis pelo Sevilha. Os andaluzes pretendem 5 M€ para libertar o jogador e os leões tentam baixar a referida cifra, negociando uma parte do passe.

Viagem de Varandas e Viana a Inglaterra aproximou as partes

Embora não tenham regressado a Lisboa com o jogador, nem tal era expectável, uma vez que este está a gozar férias, a viagem de Varandas e Viana a Inglaterra acabou por aproximar as partes. Há ainda pequenas diferenças a nível financeiro (cerca de dois milhões) que serão ultrapassadas em breve.

Determinante a presença no estágio de pré-época

No Algarve de 15 a 26 deste mês, o Sporting realiza duas partidas de grau de dificuldade mais elevado e Amorim quer ter nessa altura os dois jogadores para começar a esboçar o desenho do Sporting versão 2023/24.