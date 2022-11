Sporting: mais um clube da Premier League atento a Fatawu

Everton, sabe O JOGO, tem seguido com muita atenção a progressão do ganês e observou-o em Londres, na Champions. Extremo é considerado pela FIFA como um dos craques a ter em conta no Gana para o próximo Mundial. Clubes ingleses estão de olho no canhoto e Manchester United e Liverpool também o viram ao vivo.

Fatawu é seguido em Inglaterra. O Everton juntou-se à lista dos clubes britânicos que estão atentos ao promissor extremo e observou o jogador no último encontro da Champions contra o Tottenham. Ao que O JOGO apurou, um emissário dos toffees esteve em Londres no passado dia 26, no embate entre spurs e leões que terminou 1-1. Este olheiro viu o futebolista de 18 anos a entrar aos 71 minutos e a dispor de uma grande oportunidade aos 90 minutos. A chance poderia ter dado a vitória ao Sporting, mas Lloris teve uma defesa de grande qualidade negando o primeiro golo europeu ao ganês.

O Everton costuma estar atento a talentos do campeonato português e esta monitorização faz parte do processo de deteção de oportunidades de negócio. Fatawu, recorde-se, chegou ao Sporting em abril, mas estava já identificado pelo maior emblema de Liverpool. Os reds, liderados por Jurgen Klopp, tinham o jogador identificado, mas não avançaram para a sua contratação. Na semana passada, o Manchester United também foi associado ao canhoto, estando já claro que o forte pontapé e o drible, imagens de marca de Fatawu, não passam despercebidos na Europa.

O atleta somou 140" às ordens de Rúben Amorim, entrando em seis jogos. Contudo, tem vindo a ganhar rotinas na equipa B, sendo mesmo titular nos três encontros em que participou. Ainda sem golos na temporada pelos leões, Fatawu priorizava ter minutos, até na equipa B, e esse acordo foi estabelecido entre treinadores do Sporting, para ajudá-lo a marcar presença no Mundial.

Com um golo de grande efeito no último jogo pelo Gana, Fatawu estará, ao que tudo indica, na lista final da seleção e foi até considerado pela FIFA um dos cinco jogadores a ter em atenção no conjunto africano que este vai enfrentar Portugal, Coreia do Sul e Uruguai.