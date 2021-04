"Sporting está a planear executar a opção de compra de Porro"

Óscar de Paula, ex-selecionador da Extremadura, "descobriu" o ala do Sporting e tornou-se seu amigo desde então. Em entrevista ao AS, o antigo diretor desportivo do Badajoz aborda o passado, presente e o futuro do leão

Pedro Porro, ala do Sporting, é um dos principais intervenientes da equipa de Rúben Amorim. Chegou a Lisboa quase como um desconhecido, convenceu o técnico, surpreendeu a crítica e, dado o rendimento, foi já chamado à seleção de Espanha.

A ascensão do jovem internacional, de 21 anos e a protagonizar a melhor época da carreira até agora, não passa despercebido no país-vizinho e, por isso, o jornal AS conversou com um ex-selecionador da Extremadura que "ajudou" a catapultar Porro.

"Ele tinha 15 anos e, no segundo jogo da primeira fase que jogámos contra a Cantábria, em dezembro de 2014, fez um chapéu ao guarda-redes, ganhámos o jogo e chamou a atenção de todos, que começaram a escrever o seu nome nos cadernos. Era poderoso, tinha grande remate e grande olho para a baliza", recordou Óscar de Paula.

Volvidos sete anos desde que convocou o agora lateral - à época era avançado - para representar a seleção sub-16, o que originaria, depois, uma relação de amizade entre ambos, Óscar de Paula Gamero julga que Porro acertou em cheio ao mudar-se para Alvalade.

"Penso que é muito importante encontrar-se as pessoas certas no caminho e num contexto que te beneficie para que possas oferecer o melhor de ti. Creio que encontrou o local ideal, tanto pelo sistema como pelo modelo de jogo utilizado, para desfrutar do futebol e poder libertar o talento que tem. Por algum motivo, foi em várias ocasiões eleito já o melhor defesa da liga portuguesa e acabou por ser chamado por Luís Enrique à seleção", referiu o ex-diretor desportivo do Badajoz.

Óscar de Paula denota que Porro "gosta de estar em Lisboa" e que isso serve para "ajudar na grande temporada que está a fazer", apontando a "continuidade e o "facto de sentir importante" na equipa líder da Liga NOS como fatores "chave" para mostrar rendimento.

O antigo dirigente e técnico espanhol confidenciou, na mesma entrevista, que os responsáveis do Sporting pretendem a continuidade, a título definitivo, de Porro. "Estão a planear executar a opção de compra do passe", afirma. O mesmo está avaliado em 7,5 milhões de euros e pertence ao Manchester City.

Convencido de que Porro "iria tornar-se um jogador de primeira divisão", o que se confirmou nesta temporada, Óscar de Paula, confrontando com o eventual interesse do Real Madrid, como OJOGO avançou, sublinha que o compatriota é capaz de representar esse e outros emblemas.

"O Pedro já mostrou que pode render ao mais alto nível em qualquer clube que o queira e que lhe ofereça um contexto adequado. Para onde quer que vá, vai continuar a fazer história", afirma o ex-selecionador jovem espanhol.

Um dos principais capítulos dessa mesma história de Porro foi a chamada do ala do Sporting à seleção principal de Espanha, em 15 de março, para disputar dois jogos da fase de qualificação para o Mundial'2022. Óscar de Paula "confia que foi o primeiro de muitos jogos a defender a Roja".

O ex-diretor desportivo do Badajoz, como base de confiança nessa projeção feita ao AS, relembra que "Pedro soube aproveitar ao máximo todas as ocasiões e oportunidades que lhe deram, soube atrair a atenção e, pelo que parece, continuará a fazê-lo".