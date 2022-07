Sporting confirma valores do negócio de Trincão: conheça aqui

Extremo foi anunciado como reforço esta quarta-feira.

O Sporting vai pagar ao Barcelona três milhões de euros pelo empréstimo do futebolista internacional português Francisco Trincão na próxima temporada, segundo comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"O referido acordo inclui a opção de aquisição a título definitivo dos direitos desportivos do jogador e de 50% dos respetivos direitos económicos, pelo montante de sete milhões de euros, a qual é de exercício obrigatório no caso de concretização das condições contratuais previstas", lê-se.

Leia também Internacional O remate falhado de Darwin na estreia que está a dar que falar nas redes sociais Uruguaio entrou ao minuto 60 do particular frente ao Manchester United, obrigou Heaton a uma boa defesa e falhou uma oportunidade clara, atirando muito por cima quando estava em boa posição. Equipa orientada por Ten Hag goleou o Liverpool por 4-0.

Com a compra definitiva do extremo no final da época, "o Barcelona mantém o direito de recompra dos direitos do jogador pelo preço de 20 a 25 milhões de euros, dependendo do momento em que o mesmo seja executado".

Trincão, de 22 anos, fez grande parte da sua formação no Braga, clube onde se destacou na temporada 2019/20 na equipa principal, com 40 jogos disputados, anotando nove golos e 11 assistências nas diferentes competições.

Leia também Portugueses Chelsea falha Raphinha e pensa num internacional português The Guardian escreve que Rafael Leão e Gnabry estão a ser avaliados pelos blues

Trincão é o quinto reforço do Sporting para a nova época, depois do guarda-redes uruguaio Franco Israel, do defesa neerlandês Jeremiah St. Juste, do médio japonês Morita e do extremo Rochinha.