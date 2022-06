SAD do Sporting com resultado líquido positivo de 8,5 M€ no terceiro trimestre de 2021/22

O resultado refere-se ao período compreendido entre 1 de julho de 2021 a 31 de março de 2022.

A SAD do Sporting registou um resultado líquido positivo de 8,5 milhões de euros no terceiro trimestre do exercício de 2021/22, comunicou esta quarta-feira o emblema leonino no relatório e contas enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O resultado refere-se ao período compreendido entre 1 de julho de 2021 a 31 de março de 2022, contemplando assim as movimentações da SAD no mercado de transferências de janeiro, mas não negócios posteriores, como a contratação de Nuno Mendes pelo PSG em definitivo, negócio confirmado e oficializado ontem, terça-feira.