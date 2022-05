PSG oficializa contratação de Nuno Mendes a título definitivo

Contrato entre as partes é válido até 2026.

O PSG confirmou na manhã desta terça-feira que acionou a opção por Nuno Mendes, depois de o lateral ter jogado em França uma temporada por empréstimo do Sporting. De acordo com um comunicado do Sporting à Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM), os parisienses pagam 38 milhões de euros pela contratação de Nuno Mendes, depois de já terem gastado sete milhões pelo empréstimo.

O internacional português, que assinou até 2026, torna-se na segunda transferência mais cara da história do Sporting, atrás de Bruno Fernandes, que fora vendido ao Manchester United por 55 milhões de euros e com mais 25 em variáveis, dos quais oito já entraram nos cofres leoninos. Ambos os negócios foram conduzidos pelo empresário Miguel Pinho. João Mário foi a terceira operação de venda mais rentável nos leões, tendo saído por 40 M€ para o Inter, em 2016.

O pagamento será feito parcelarmente durante um ano, abrindo-se espaço para a concretização de alguns negócios pendentes da SAD leonina. Este era um negócio esperado, até porque Nasser Al-Khelaifi e Leonardo manifestaram desde a primeira hora a intenção de ficar com o lateral de 19 anos, que goza de grande popularidade junto dos colegas e adeptos do clube francês.

Dias depois de ter deixado os seguidores do emblema parisiense em êxtase, garantindo a continuidade de Mbappé, Nasser Al-Khelaifi oficializa a permanência de Nuno Mendes, que esta temporada realizou 37 partidas. É verdade que o PSG falhou o grande objetivo da temporada, a conquista da Liga dos Campeões, mas o internacional português exibiu-se em grande estilo, sendo um dos principais destaques da equipa, muito à frente de Messi e Neymar, cujo rendimento foi questionado inúmeras vezes. Nuno Mendes enche os cofres do Sporting, ele que também começa a afirmar-se em definitivo na Seleção Nacional, onde se encontra neste momento a preparar a Liga das Nações.