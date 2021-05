Sporting ativo no mercado: três alvos negociados e um na lista de desejos

Marcus Edwards, Esgaio e João Mário estão em fases diferentes de negociação. Rúben Vinagre é alvo complexo.

A SAD do Sporting tem vindo a marcar a sua posição no mercado, antecipando movimentos que pretende concretizar, abrindo negociações com os emblemas de atletas que deseja assegurar como é o caso, por exemplo, de Ricardo Esgaio, ou encetando e retomando abordagens por outros alvos como Marcus Edwards.

O Sporting também já se posicionou, fazendo notar o seu interesse em relação a Rúben Vinagre e quanto à continuidade de João Mário, mantendo-se fiel ao princípio definido pelo técnico Rúben Amorim e respetiva estrutura do futebol profissional: a preferência será sempre dada ao mercado nacional. Mas vamos por partes.

O último nome a emergir no xadrez do mercado leonino é o de Marcus Edwards, extremo do Vitória de Guimarães. O Sporting, depois das negociações efetuadas no final da última temporada - em que o V. Guimarães apontou para uma negociação entre os 15 a 20 milhões de euros (M€), como O JOGO oportunamente deu conta -, voltou à carga junto do líder vimaranense, Miguel Pinto Lisboa, há cerca de uma semana, procurando perceber em que moldes um eventual negócio pode ser feito. Os leões olham para a baliza dos sete a oito milhões de euros e a colocação de atletas no acordo, enquanto os vimaranenses não fogem dos valores anteriormente pedidos, ainda que admitam a colocação de jogadores num eventual acordo, longe de ser alcançado. Pepa, o novo treinador do V. Guimarães, terá uma voz decisiva no processo e na escolha de eventuais ativos provenientes do Sporting, isto sem esquecer a condicionante de que 50% de uma futura transferência caberá ao Tottenham, emblema formador de Edwards.

Ricardo Esgaio, como oportunamente demos conta, é a prioridade dos leões para o lado direito da defesa, as negociações estão em curso com o Braga, o jogador sabe que irá dobrar o salário em Alvalade, passando a auferir cerca de 500 mil euros livres de impostos por temporada, com um vínculo válido por cinco anos. Falta acordar valores com o Braga, que pretende entre 8 a 10 M€, enquanto o Sporting não quer ir além dos 6 M€. Neste caso, o negócio, até pela vontade do jogador, é uma questão de tempo.

Rúben Vinagre é outro dos nomes que está em agenda e os leões já demonstraram o seu interesse ao representante, Jorge Mendes. O lateral-esquerdo esteve cedido por empréstimo do Wolverhampton ao Famalicão, tem contrato com os ingleses até 2024 e está também a ser seguido pelo rival Benfica. O Sporting posicionou-se e avalia permanentemente a possibilidade de concretização de uma operação que envolve diversas variáveis.

Também em marcha estão as conversações com o Inter de Milão por João Mário. Como o nosso jornal oportunamente deu conta, o Sporting sabe que o Inter pretende cerca de 10 milhões de euros pelo internacional português, quando este está a um ano de terminar contrato, mas em Alvalade há a expectativa de concretizar a operação por um valor inferior, aproveitando as dificuldades financeiras do emblema de Milão, a derradeira possibilidade deste em recuperar parte dos 40 M€ investidos em 2016, e a vontade do atleta em permanecer no clube. O salário de 3 M€ livres de impostos por ano poderá ser contornado com os benefícios fiscais inerentes ao programa "Regressar", assim como através de um contrato de maior duração e prémio de assinatura. O Inter, nesta fase, também pretende ver o que o mercado oferece.