Slovan com medo que Sporting não pague Sporar

Ivan Kmotrik, diretor geral do Slovan, revela preocupação depois de ter recebido "apenas" 950 mil euros.

O Slovan Bratislava está com medo que o Sporting não consiga liquidar as verbas acordadas nos prazos estipulados no âmbito da transferência de Andraz Sporar para o emblema de Alvalade. Isso mesmo deu conta na quarta-feira o diretor-geral do emblema eslovaco, quando confrontado com os reflexos que a pandemia covid-19 está a ter nas diversas sociedades e, invariavelmente, no mundo do futebol.

Ivan Kmotrik revelou o montante recebido, sem, porém, acrescentar se de momento a SAD liderada por Frederico Varandas incorreu, ou não, em alguma falta de pagamento. "Até ao momento recebemos apenas um pagamento de 950 mil euros por parte do Sporting. O montante fixo da transferência foi fixado nos seis milhões de euros. E, francamente, estou preocupado com o impacto da crise [covid-19] e se o Sporting será capaz de cumprir as suas obrigações", disse, em declarações ao jornal SME.

O JOGO procurou obter uma reação junto do Sporting face às declarações do dirigente eslovaco e se, eventualmente, alguma das obrigações financeiras não estaria a ser cumprida, mas os leões, através de fonte oficial, recusaram "comentar" o assunto.

Sporar, recorde-se, o único reforço dos leões na última janela de transferências de janeiro, pode vir a custar perto de 12,6 milhões de euros (M€), isto mediante o cumprimento de vários objetivos. Assim, os leões acordaram o pagamento de uma componente fixa de 6 M€, colocando o remanescente numa parcela dependente do desempenho desportivo do Sporting em cada uma das épocas desportivas que venha a efetuar daqui em diante, ou seja, o Slovan Bratislava terá direito a um milhão de euros por cada título nacional que seja obtido durante o contrato de quatro anos e meio rubricado com o goleador internacional esloveno. Também aqui, nesta componente por objetivos, figuram 1,6 M€, que serão pagos pelos acessos do Sporting à Liga Europa e Liga dos Campeões. Além disso, o Slovan Bratislava reservou o direito a 10% de uma mais valia em futura venda. Sporar conta com três golos nos nove jogos realizados de leão ao peito.