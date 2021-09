Sérvio dirige Borussia Dortmund-Sporting na Champions

É a estreia de Srdjan Jovanović a apitar jogos do campeão nacional, a nível continental.

Srdjan Jovanović, de 35 anos e internacional desde 2015, será o árbitro do Borussia Dortmund-Sporting, terça-feira, em jogo da segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O árbitro sérvio vai estrear-se a apitar jogos a nível continental do campeão nacional, tendo como assistentes os também sérvios Uros Stojkovic e Milan Mihajlovic, ao passo que o compatriota Novak Simovic desempenhará as funções de quarto árbitro, com o holandês Pol van Boekel no VAR.

Os leões, últimos colocados do grupo C, com zero pontos depois da goleada sofrida em Alvalade (5-1) com o Ajax, visitam os alemães do Borussia Dortmund, segundo, com três, a partir das 20h00, no Signal Iduna Park, em Dortmund, logo após o jogo entre Ajax, líder, com três, e Besiktas, terceiro, com zero.