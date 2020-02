Frederico Varandas critica arbitragem: "Se temos que ir para o registo do ruído, também vamos"

Frederico Varandas queixou-se da arbitragem de Jorge de Sousa na derrota do Sporting em Braga, por 1-0. Entre outras queixas, considera que Galeno devia ter sido expulso.

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, falou no final da partida em Braga, onde os leões acabaram derrotados por 1-0, caindo para o quarto lugar da prova, decorridas 19 jornadas. E não poupou as decisões de Jorge Sousa, árbitro do encontro, numa declaração sem direito a perguntas, na zona mista.

"As palavras de Luís Neto refletem bem o sentimento no balneário, o que está a ser sentido por todos os jogadores e pela estrutura. Já este ano, Jorge Sousa arbitrou uma partida do Sporting onde, Bruno Fernandes foi massacrado. Não me lembro do número de faltas sobre vários jogadores do Sporting e nesse jogo expulsou Bruno Fernandes.

Jorge Sousa, hoje, e vou dizer aqui o que penso... Existem árbitros que são fracos. Jorge Sousa não é fraco, é bom tecnicamente. Mas não pode virar-se, aos 10 minutos, para o capitão do Sporting, para um capitão do Sporting, e dizer: "Para a próxima ponho-te na rua". Já me sentei no banco sete anos [no Sporting] e mais quatro no Vitória Setúbal e nunca o vi falar assim para nenhum capitão.

Há lances que custam quando os árbitros não são fracos. Sporar ia isolado para a baliza. Um árbitro bom como Jorge de Sousa sabe que aquilo não é falta ofensiva. Um árbitro bom como Jorge Sousa, a acabar a primeira parte, Galeno simula uma falta, protesta veementemente, e só por isso teria que ver amarelo. A seguir provoca um sururu com Luís Neto e o Neto é que vê amarelo. Só por isso o Galeno teria que ver segundo cartão amarelo, porque o jogador do Braga protesta e provoca Luís Neto a uns metro dele. E não deu amarelo. Um árbitro bom como Jorge Sousa sabe que tem que expulsar Galeno.

Hoje, num jogo de 11 contra 11, o Sporting recebe sete cartões amarelos.

Vim aqui [falar] e reconheço José Fontelas Gomes [presidente do Conselho de Arbitragem], acredito nas suas intenções, mas com árbitros bons tecnicamente. Assim nada muda. Se infelizmente, é preciso chegar aqui, seis meses como presidente do Sporting... é por isso que Portugal está como está. Se nada muda, se temos que ir para o registo do ruído, que ninguém quer, também vamos. Aos adeptos e sócios do Sporting, falarei esta semana"