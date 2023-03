Rúben Vinagre não entra nas contas do Sporting para 2023/24

Lateral emprestado ao Everton também não joga na Premier League e tentará encontrar clube.

Continua difícil a vida de Rúben Vinagre no Sporting, pois o lateral esquerdo não entra nas contas de Rúben Amorim para a próxima temporada. Este ano no Everton a título de empréstimo, o jogador raramente foi utilizado (participou apenas em quatro partidas) e não está satisfeito com essa condição, pelo que tentará encontrar outro clube para dar sequência à sua carreira. Vinagre chegou ao Sporting em 2020/21, cedido pelo Wolverhampton, mas nunca se impôs. Acresce que os leões tinham uma cláusula de compra obrigatória do passe no valor de dez milhões de euros por 50 por cento e, face ao estabelecido, tiveram de exercê-la, pagando o referido valor ao Wolverhampton. Apesar de ter sido um pedido expresso de Rúben Amorim, acabou por defraudar as expectativas e ficar sem espaço no plantel.

Amorim tem outras soluções para o lado esquerdo e entende que não necessita de Vinagre para dar dimensão a esse corredor. O eleito para a posição é Nuno Santos, surgindo também no lote de opções Matheus Reis, sobretudo nos jogos de grau de dificuldade superior.

Entretanto, e apesar de muito pouco utilizado na Premier League, O JOGO sabe que o lateral tem sido sondado por vários clubes europeus e irá estudar as eventuais propostas no final da temporada. O mais certo é que continue a jogar no estrangeiro, uma vez que os clubes de segunda linha em Portugal não têm capacidade financeira para pagar os salários de Vinagre.

Além do Wolverhampton, Sporting e Everton, o jogador português fez parte dos quadros do Mónaco, Famalicão e Olympiacos. A melhor época foi nos Wolves, em que esteve em 32 jogos.