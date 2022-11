Rúben Amorim sobre Cristiano Ronaldo: "Toda a gente no Sporting gosta dele"

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, após a vitória por 2-1 no terreno do Famalicão, este domingo.

Cristiano Ronaldo disse que se sente traído pelo Manchester United. Tem as portas abertas no Sporting? "Já me fizeram essa pergunta mil vezes. O Ronaldo é jogador do Manchester United. Toda a gente no Sporting gosta dele, não há muito a dizer. Ele próprio diz que quer fazer as coisas em paz para seguir o futuro dele. Ele é que vai decidir o futuro dele. Não vou estar aqui a dizer como são as coisas para mim. No verão ficou óbvio que as coisas não passam todas por mim. Há o clube, há a estrutura. Ele é jogador do Manchester United."

Mateo Tanlongo vai ser jogador do Sporting: "Ainda não posso comentar. Espero poder comentar em breve. Agora não posso e não devo. Ainda não foi apresentado e deixo isso para outro dia."

Paragem do campeonato: "Vai ser importante para jogadores como o Sotiris, o Dário, o Mateus Fernandes... Vamos ter mais tempo para falar com o scouting, para ver o que há, para preparar o futuro do Sporting. E esta vitória ajuda-nos a encarar as coisas com outro otimismo. A paragem é boa para preparar o futuro do Sporting, mais do que preparar o 'amanhã'."

Vitória sofrida: "Acima de tudo, olhando para a linha defensiva, sabíamos da profundidade que eles iam usar. Estudámos o adversário e usámos o [Matheus] Reis a lateral esquerdo. Era melhor, defensivamente, estar lá ele do que o Nuno Santos. Não demos muitas ocasiões e, quando jogámos mais juntos, o Seba [Coates] limpou todos os cruzamentos. Quando estamos concentrados, as características dos jogadores encaixam bem. Acabou por correr bem, mas podia ter corrido melhor. Na segunda parte deixámos andar um bocadinho mas fomos sempre superiores no jogo."